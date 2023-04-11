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База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу Пункт поддержки Вооруженных сил США на северо-востоке Сирии подвергся ракетному обстрелу, пострадавших и разрушений нет.
Другие страны
11 апреля 2023 г. 03:20
База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Пункт поддержки Вооруженных сил США на северо-востоке Сирии подвергся ракетному обстрелу, пострадавших и разрушений нет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Центрального командования ВС США.

"Безуспешный выстрел ракетой был произведен по коалиционным силам на пункте поддержки Коноко на северо-востоке Сирии в понедельник, в 10:51 по времени восточного побережья США (18:51 по Баку - ред.).

Еще одна ракета была обнаружена на месте, откуда производился обстрел. Ранений в результате никто не получил, ущерба базе или имуществу коалиционных сил не нанесено", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın Suriyadakı hərbi bazası raket atəşinə tutulub

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