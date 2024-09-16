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База США в Сирии подверглась ракетному удару

База США в Сирии подверглась ракетному удару База Вооруженных сил США Хараб аль-Джир на территории Сирии подверглась ракетному удару.
Другие страны
16 сентября 2024 г. 09:21
База США в Сирии подверглась ракетному удару

База Вооруженных сил США Хараб аль-Джир на территории Сирии подверглась ракетному удару.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Он указывает, что не располагает информацией о том, какая из сторон несет ответственность за эту атаку. Другие подробности об инциденте не приводятся.

Курдские формирования при поддержке западной коалиции сейчас контролируют большую часть сирийских провинций Хасеке и Ракка, а также северо-восточные районы провинции Дейр-эз-Зор. С 2015 года Соединенные Штаты создали 12 военных баз в этом регионе для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство".

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