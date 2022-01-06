База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Месторождение Омар в восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор, где дислоцированы американские военнослужащие, подверглось ракетному обстрелу.

Месторождение Омар в восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор, где дислоцированы американские военнослужащие, подверглось ракетному обстрелу.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", согласно информации из местных источников, атака была осуществлена с территории, где присутствуют проиранские террористические группировки, а именно из района Аль-Маядин.

Обстрел проведен с применением около 10 ракет.

Информация об ущербе не поступала.

Силы США в ответ обстреляли огневые точки в районе Аль-Маядин.