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База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу Месторождение Омар в восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор, где дислоцированы американские военнослужащие, подверглось ракетному обстрелу.
Другие страны
6 января 2022 г. 07:31
База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Месторождение Омар в восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор, где дислоцированы американские военнослужащие, подверглось ракетному обстрелу.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", согласно информации из местных источников, атака была осуществлена с территории, где присутствуют проиранские террористические группировки, а именно из района Аль-Маядин.

Обстрел проведен с применением около 10 ракет.

Информация об ущербе не поступала.

Силы США в ответ обстреляли огневые точки в районе Аль-Маядин.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın Suriyadakı bazası raket atəşinə tutulub

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