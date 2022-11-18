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База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу Военная база США, расположенная поблизости от нефтяного месторождения Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась ракетным ударам.
Другие страны
18 ноября 2022 г. 03:15
База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Военная база США, расположенная поблизости от нефтяного месторождения Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась ракетным ударам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Syria.

По их данным, на американском военном объекте раздалось несколько взрывов, а затем вспыхнул пожар. Сведений о возможных потерях не приводится. В небе над базой и ее окрестностями барражируют вертолеты, которые ведут поиск нападавших.

Последний раз атака на американскую базу была предпринята 23 октября. Тогда вертолеты ВВС США нанесли в ответ удары по позициям боевиков в окрестностях Эль-Меядина и Зейбана.

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