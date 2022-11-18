База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Военная база США, расположенная поблизости от нефтяного месторождения Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась ракетным ударам.

Военная база США, расположенная поблизости от нефтяного месторождения Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, подверглась ракетным ударам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Syria.

По их данным, на американском военном объекте раздалось несколько взрывов, а затем вспыхнул пожар. Сведений о возможных потерях не приводится. В небе над базой и ее окрестностями барражируют вертолеты, которые ведут поиск нападавших.

Последний раз атака на американскую базу была предпринята 23 октября. Тогда вертолеты ВВС США нанесли в ответ удары по позициям боевиков в окрестностях Эль-Меядина и Зейбана.