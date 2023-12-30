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База США в Сирии подверглась ракетной атаке

База США в Сирии подверглась ракетной атаке Вооруженные отряды боевиков, входящих в движение "Исламское сопротивление Ирака", обстреляли ракетами военную базу США в Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке в Сирии.
Другие страны
30 декабря 2023 г. 02:07
База США в Сирии подверглась ракетной атаке

Вооруженные отряды боевиков, входящих в движение "Исламское сопротивление Ирака", обстреляли ракетами военную базу США в Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Shafaq News.

По его информации, огонь по военному объекту, расположенному рядом с нефтяным месторождением Эль-Джебса, был открыт из реактивных систем залпового огня.

В момент атаки на территории базы произошло несколько взрывов.

Ранее было совершено нападение на военный аэродром в Харраб-эль-Джейре, которым пользуются американские силы, размещенные на базах в Сирии. По нему было выпущено несколько ракет. Этот аэродром подвергся обстрелу через несколько часов после того, как там приземлились военно-транспортные самолеты ВВС США, доставившие материально-техническое оборудование и оружие для американских военнослужащих.

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