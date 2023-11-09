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База США на северо-востоке Сирии подверглась атаке беспилотников

База США на северо-востоке Сирии подверглась атаке беспилотников Беспилотные летательные аппараты нанесли удары по военной базе США в Эш-Шаддади, которая расположена в сирийской провинции Хасеке рядом с нефтяным месторождением Эль-Джебса.
Другие страны
9 ноября 2023 г. 01:45
База США на северо-востоке Сирии подверглась атаке беспилотников

Беспилотные летательные аппараты нанесли удары по военной базе США в Эш-Шаддади, которая расположена в сирийской провинции Хасеке рядом с нефтяным месторождением Эль-Джебса.

Как передает Report, со ссылкой на телеканал Al Mayadeen, на территории объекта прогремело несколько взрывов, раскаты которых были слышны в окрестностях.

Ответственность за нападение взяло на себя шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака", его боевики 7 ноября дважды обстреливали военную базу США возле газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

5 ноября беспилотники шиитов нанесли удары по американским базам в Телль-Бейдаре и Кесреке в окрестностях административного центра Хасеке (620 км от Дамаска).

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что с 17 октября было совершено свыше 30 атак на американские базы в регионе, в результате этих вылазок ранения получили 28 военнослужащих.

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