База США на севере Ирака подверглась атаке беспилотника

Военная база Харир в окрестностях иракского города Эрбиль, на которой дислоцированы американские и международные силы, подверглась атаке беспилотника.
Как передает Report, об этом сообщил информационный портал Shafaq News.
По его данным, в районе базы был слышен звук взрыва, видны столбы дыма.
Информация о последствиях атаки не приводится.
Напомним, 26 декабря 2023 года военная база США, расположенная на территории международного аэропорта города Эрбиль, также подверглась атаке беспилотника, в результате чего пострадали несколько человек.