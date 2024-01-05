О нас

База США на севере Ирака подверглась атаке беспилотника

База США на севере Ирака подверглась атаке беспилотника Военная база Харир в окрестностях иракского города Эрбиль, на которой дислоцированы американские и международные силы, подверглась атаке беспилотника.
Другие страны
5 января 2024 г. 19:46
База США на севере Ирака подверглась атаке беспилотника

Военная база Харир в окрестностях иракского города Эрбиль, на которой дислоцированы американские и международные силы, подверглась атаке беспилотника.

Как передает Report, об этом сообщил информационный портал Shafaq News.

По его данным, в районе базы был слышен звук взрыва, видны столбы дыма.

Информация о последствиях атаки не приводится.

Напомним, 26 декабря 2023 года военная база США, расположенная на территории международного аэропорта города Эрбиль, также подверглась атаке беспилотника, в результате чего пострадали несколько человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Установлена личность погибшего в ДТП в Джалилабадском районе
Установлена личность погибшего в ДТП в Джалилабадском районе
30 декабря 2023 г. 10:15
В контейнеровоз компании Maersk попала ракета в Красном море
В контейнеровоз компании Maersk попала ракета в Красном море
31 декабря 2023 г. 07:52
Названа ​​прибыль Азербайджана от экспорта карбамида
Названа ​​прибыль Азербайджана от экспорта карбамида
1 января 2024 г. 09:42
Украина вышла из соглашения СНГ о системе документальной шифрованной связи
Украина вышла из соглашения СНГ о системе документальной шифрованной связи
3 января 2024 г. 15:53
Зиря расстался с украинским нападающим
"Зиря" расстался с украинским нападающим
4 января 2024 г. 09:34
В результате наводнения в ЮАР погибли 14 человек
В результате наводнения в ЮАР погибли 14 человек
29 декабря 2023 г. 22:57
Шольц посетил затопленные после мощных ливней в ФРГ территории
Шольц посетил затопленные после мощных ливней в ФРГ территории
31 декабря 2023 г. 18:07
Японские сейсмологи ошибочно объявили о новом мощном землетрясении
Японские сейсмологи ошибочно объявили о новом мощном землетрясении
1 января 2024 г. 18:56
В Нью-Йорке выросло число заразившихся новым вариантом коронавируса
ФотоВ Нью-Йорке выросло число заразившихся новым вариантом коронавируса
3 января 2024 г. 07:47
На фоне развивающегося кризиса в сфере недвижимости в Китае решили обуздать кредитный риск
На фоне развивающегося кризиса в сфере недвижимости в Китае решили обуздать кредитный риск
4 января 2024 г. 15:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi