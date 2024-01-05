База США на севере Ирака подверглась атаке беспилотника

Военная база Харир в окрестностях иракского города Эрбиль, на которой дислоцированы американские и международные силы, подверглась атаке беспилотника.

Военная база Харир в окрестностях иракского города Эрбиль, на которой дислоцированы американские и международные силы, подверглась атаке беспилотника.

Как передает Report, об этом сообщил информационный портал Shafaq News.

По его данным, в районе базы был слышен звук взрыва, видны столбы дыма.

Информация о последствиях атаки не приводится.

Напомним, 26 декабря 2023 года военная база США, расположенная на территории международного аэропорта города Эрбиль, также подверглась атаке беспилотника, в результате чего пострадали несколько человек.