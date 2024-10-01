База международной коалиции в Багдаде подверглась ракетному обстрелу

Военная база Виктория, принадлежащая силам международной коалиции во главе с США и расположенная недалеко от аэропорта Багдада, подверглась ракетному обстрелу.

Военная база Виктория, принадлежащая силам международной коалиции во главе с США и расположенная недалеко от аэропорта Багдада, подверглась ракетному обстрелу.

Как передает Report , об этом сообщил иракский информационный портал Shafaq News.

По данным его источника в местных силах безопасности, в сторону базы было выпущено три снаряда. Один из них упал рядом с военным объектом, второй у штаба одного из полков антитеррористической службы, а последний - в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Отмечается, что военные установили место запуска, который оказался в районе Аль-Амрия к западу от Багдада, силы коалиции привели в действие систему противоракетной обороны.

Информация о причиненном материальном ущербе не приводится. Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за инцидент.