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База международной коалиции в Багдаде подверглась ракетному обстрелу

База международной коалиции в Багдаде подверглась ракетному обстрелу Военная база Виктория, принадлежащая силам международной коалиции во главе с США и расположенная недалеко от аэропорта Багдада, подверглась ракетному обстрелу.
Другие страны
1 октября 2024 г. 03:22
База международной коалиции в Багдаде подверглась ракетному обстрелу

Военная база Виктория, принадлежащая силам международной коалиции во главе с США и расположенная недалеко от аэропорта Багдада, подверглась ракетному обстрелу.

Как передает Report, об этом сообщил иракский информационный портал Shafaq News.

По данным его источника в местных силах безопасности, в сторону базы было выпущено три снаряда. Один из них упал рядом с военным объектом, второй у штаба одного из полков антитеррористической службы, а последний - в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Отмечается, что военные установили место запуска, который оказался в районе Аль-Амрия к западу от Багдада, силы коалиции привели в действие систему противоракетной обороны.

Информация о причиненном материальном ущербе не приводится. Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за инцидент.

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