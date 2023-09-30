Bayraktar планирует за полтора года достроить завод в Украине

Турецкая компания Baykar рассчитывает завершить строительство завода по производству беспилотников в Украине через полтора года.

Турецкая компания Baykar рассчитывает завершить строительство завода по производству беспилотников в Украине через полтора года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на форуме военной индустрии в Киеве заявил генеральный директор компании Халук Байрактар.

"Строительство уже начато. На его завершение понадобится примерно 1,5 года. Мы планируем, чтобы здесь работало минимум 300 человек", - цитирует его агентство Укринформ.

По словам гендиректора, компания инвестирует в страну около 100 млн долларов. Эти средства, помимо строительства завода, направят на содержание сервисного центра и главного офиса компании в Украине.