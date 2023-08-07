Baykar локализует производство боевых беспилотников Bayraktar в Саудовской Аравии

Саудовская военная промышленная компания (Saudi Arabian Military Industries Company, SAMI) и турецкая авиастроительная компания Baykar подписали соглашение, предусматривающее локализацию производства боевых беспилотников Bayraktar Akinci на территории кор

Саудовская военная промышленная компания (Saudi Arabian Military Industries Company, SAMI) и турецкая авиастроительная компания Baykar подписали соглашение, предусматривающее локализацию производства боевых беспилотников Bayraktar Akinci на территории королевства.

Как передает Report , об этом SAMI сообщила на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"Мы рады сообщить о подписании с турецкой компанией Baykar стратегического соглашения о локализации производства беспилотных летательных аппаратов Bayraktar Akinci и их компонентов в Саудовской Аравии. Это соглашение укрепит нашу роль в поддержке национальной оборонной промышленности и расширит наши возможности", - говорится в заявлении компании.

Напоммним, что 17 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Саудовскую Аравию в рамках трехдневного турне по странам Персидского залива. По итогам визита Эр-Рияд и Анкара приняли план действий, направленный на реализацию проектов в области оборонной промышленности, исследований и технологий. Кроме того, министерство обороны королевства подписало два соглашения с компанией Baykar, которая впоследствии заявила, что беспилотники Bayraktar Akinci будут использоваться в саудовских военно-воздушных и военно-морских силах.