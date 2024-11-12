Bayer завершил квартал с убытком €4,2 млрд

Немецкий производитель фармацевтических препаратов и сельскохозяйственных удобрений Bayer сообщил, что по итогам третьего квартала его чистый убыток составил €4,2 млрд.

Немецкий производитель фармацевтических препаратов и сельскохозяйственных удобрений Bayer сообщил, что по итогам третьего квартала его чистый убыток составил €4,2 млрд.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте компании.

Отмечается, что годом ранее компания также понесла в третьем квартале убыток - €4,6 млрд. Согласно статистике, общая выручка компании сократилась на 3,6%, до €9,9 млрд.

Bayer заявила, что ей приходится действовать в сложных условиях, которые сейчас переживает как рынок сельского хозяйства (из-за снижения цен на зерновые и регуляторного давления в секторе удобрений и ГМО), так и фармацевтический рынок, где компании приходится сдерживать конкуренцию со стороны производителей дженериков, более дешевых аналогов фармпрепаратов с истекшим сроком патентной защиты. Разработка же новых оригинальных препаратов требует большого количества времени и существенных ресурсов, отмечают в компании.

В результате компания была вынуждена сократить собственный прогноз по прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) по итогам текущего года с предыдущих €10,7−11,3 млрд до €10,4−10,7 млрд. После публикации квартальной отчетности и снижения прогноза по EBITDA акции Bayer сегодня упали в цене на 11%, следует из биржевых данных.