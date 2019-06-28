Байден заявил, что НАТО распадется в случае переизбрания Трампа

НАТО прекратит свое существование, если президент США Дональд Трамп будет переизбран на второй срок. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление в ходе теледебатов демократов сделал бывший вице-президент США Джо Байден.

Он выдвинул свою кандидатуру на пост президента Штатов и считается лидером среди демократов по электоральному рейтингу.

"Мы знаем, что НАТО распадется, если Трампа изберут еще на четыре года. Это самый важный альянс в истории США", - заявил Байден.

Рейтинг бывшего вице-президента в последнее время колеблется между 20 и 45%, что позволяет ему быть самым популярным среди кандидатов от Демократической партии США.