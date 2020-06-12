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Байден пригрозил Трампу военным переворотом

​Байден пригрозил Трампу военным переворотом

Джо Байден и Дональд Трамп

Бывший вице-президент США и предполагаемый кандидат на выборах в президенты от демократической партии Джо Байден заявил, что действующего главу государства Дональда Трампа ждет военный переворот, если он откажется признать итоги голосования.

Как передает Report, oб этом сообщает CNN.

По словам Байдена, если Трамп проиграет на грядущих выборах, но попытается удержать власть, то покинуть Белый дом ему помогут военные.

Политик подчеркнул, что многие в американских вооруженных силах выступают против стремлений Трампа милитаризировать страну.

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