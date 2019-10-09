​Байден поддержал запуск процедуры импичмента Трампа

Бывший вице-президент США Джозеф Байден поддержал запуск процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, c соответствующим заявлением Байден, который считается наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах, выступил в среду в Рочестере (штат Нью-Гэмпшир).

Трансляцию его выступления вела телекомпания CNN.

"Дональд Трамп нарушил свою клятву, предал нацию и совершил действия, влекущие за собой импичмент. Вы знаете, о чем я - о сохранении Конституции, нашей демократии. Нашей базовой ценности, - указал Байден. - Он [Трамп] должен быть подвергнут импичменту".