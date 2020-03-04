​Байден побеждает на первичных выборах в штате Вирджиния

Бывший вице-президент США Джозеф Байден побеждает на первичных выборах в американском штате Вирджиния.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, c таким прогнозом выступила во вторник телекомпания CNN сразу после закрытия избирательных участков в 19:00 по местному времени (04:00 – бакинское время).

Так, согласно оценкам телекомпании, бывший вице-президент заручится поддержкой примерно 50% избирателей. Его ближайший преследователь - сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, как ожидается, получит в Вирджинии около 25% голосов. Всего от Вирджинии избираются 99 делегатов, которые поедут 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) на съезд Демократической партии. В результате победы на первичных выборах в Южной Каролине Байден заручился поддержкой 39 делегатов.

По прогнозам ведущих СМИ США, в том числе телекомпаний CNN, ABC и NBC, Байден также побеждает на праймериз демократов в Северной Каролине.