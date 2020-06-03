​Байден побеждает на первичных выборах в Индиане

Джозеф Байден https://report.az/storage/news/44ffcc483a359e2c8f2eb5408a9fdcec/09e0579c-a6cd-426d-8dac-97fe5a191a1b_292.jpg

Бывший американский вице-президент Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от демократов на предстоящих в США выборах главы государства, гарантировал себе победу на первичных выборах (праймериз) в штате Индиана.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN.

На праймериз в штате отбирали делегатов, которые на предстоящем национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от партии, Байден получил уже 79,8% голосов избирателей. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который 8 апреля вышел из предвыборной гонки, получил 10,9% голосов. После прекращения Сандерсом предвыборной борьбы соперников у Байдена не осталось, однако имена некоторых из участвовавших ранее в гонке политиков по-прежнему значатся в бюллетенях.

Выкладки телекомпании отражают данные, поступившие с 21,9% участков. По итогам первичных выборов в штате распределяют голоса 82 делегатов. Голоса 58 делегатов получил Байден. У Сандерса пока нет ни одного голоса.