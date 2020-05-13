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Байден победил на первичных выборах в штате Небраска

​Байден победил на первичных выборах в штате Небраска

Джозеф Байден

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии, одержал победу на состоявшихся первичных выборах (праймериз) в штате Небраска. 

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times.

По ее подсчетам, Байден заручился поддержкой 79,2 процента избирателей. Сенатор Берни Сандерс, который вышел из предвыборной гонки на следующий день после проведения в штате Висконсине праймериз, получил 12 процентов голосов. Эти показатели отражают данные с 29 процента участков, подсчет голосов еще продолжается.

Байден остался единственным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов после выхода 8 апреля из предвыборной борьбы сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.

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