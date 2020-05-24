​Байден победил на первичных выборах на Гавайях

Джо Байден https://report.az/storage/news/c8a946fc7793c47472579a14510ed6d4/f6002275-9a8a-495b-8ffc-51a09ca33709_292.jpg

Бывший американский вице-президент Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от демократов на предстоящих в США выборах главы государства, одержал победу на первичных выборах (праймериз) на Гавайях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте отделения Демократической партии в штате.

Голосование было проведено по почте. Байден получил 63,2% голосов избирателей. Сенатор Берни Сандерс, который 8 апреля вышел из предвыборной гонки, получил 36,8% голосов. После прекращения Сандерсом предвыборной борьбы соперников у Байдена, по сути, не осталось, однако имена некоторых из участвовавших ранее в гонке политиков по-прежнему значатся в бюллетенях.

По итогам первичных выборов в штате распределили голоса 24 делегатов. 16 получил Байден, 8 - Сандерс.