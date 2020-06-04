​Байден по опросам опережает Трампа

Джо Байден и Дональд Трамп https://report.az/storage/news/9977dc16efc66a6cbe54e11ae5db7eda/90bf62f6-e291-4dba-9740-12e25cd3e618_292.jpg

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в ходе предвыборной гонки увеличил отрыв от действующего главы государства, республиканца Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные опроса Университета Монмута, пишет The Hill.

По состоянию на 3 июня, за Байдена готовы отдать голоса 52% респондентов, за нынешнего президента — на 11% меньше. За месяц Байден упрочил свои позиции на 2%. Уточняется, то опрос проводился в дни, когда на рейтинг Трампа влияла не столько эпидемия коронавируса, сколько охватившие всю страну массовые беспорядки, вспыхнувшие после того, как полицейские задушили во время ареста афроамериканца Джорджа Флойда.

При этом в так называемых «колеблющихся» штатах кандидаты идут практически вровень. Например, в Аризоне Трамп опережает Байдена на 1%, а в Северной Каролине — наоборот.