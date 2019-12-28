Байден отказался давать показания в рамках процедуры импичмента Трампа

Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что не подчинится повестке Сената Конгресса о даче показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа, в случае, если такой запрос будет ему направлен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующую позицию Д.Байден, являющийся одним из претендентов на пост главы государства от Демократической партии, подтвердил в опубликованном интервью газете The Des Moines Register.

Бывший вице-президент, отвечая на соответствующий вопрос, пояснил, что его согласие давать такие показания позволит Д.Трампу отвлечь внимание общественности от импичмента и переключить его на самого Д.Байдена.

"Причина, по которой я не стану делать это, заключается в том, что все построено на подходе к действиям Трампа, к тому, чем он занимался всю свою жизнь. Он всегда старался переключить внимание со своей персоны", - заявил демократ.

С его точки зрения, со стороны Сената "будет слишком лицемерно" направлять ему повестку о даче показаний.

"Я и не предполагаю, что это вообще произойдет", - добавил Байден, являющийся наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.