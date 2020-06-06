​Байден набрал голоса для официального выдвижения в президенты

Джо Байден https://report.az/storage/news/c0913ddcfa30d072a129de79a9df2dc5/24e22214-b3d2-4ea7-9ba6-977840a648d4_292.jpg

Бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов делегатов для официального выдвижения его кандидатуры на выборы президента США.

Как передает Report со ссылкой на агентство Associated Press, чтобы официально выдвинуть свою кандидатуру на выборах, претенденту необходима поддержка как минимум 1 991 делегата. Согласно подсчетам аналитиков агентства, сейчас у Байдена 1 993 голоса.

Выборы президента США состоятся в ноябре. Ранее бывший вице-президент Джо Байден остался единственным кандидатом от демократов, после выхода из гонки его последнего конкурента Берни Сандерса.