"Бавария" стала чемпионом Германии по футболу в 25-й раз

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Бавария" из Мюнхена завоевал 25-й титул чемпиона Германии после того, как "Вольфсбург" проиграл менхенгладбахской "Боруссии".

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что ранее "Бавария" обыграла "Герту", однако прежде чем праздновать победу, им пришлось ждать исхода поединка в Менхенгладбахе, который завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Таким образом, победа в Бундеслиге для команды Хосепа Гвардиолы обеспечена еще за четыре тура до завершения турнира, они возглавляют таблицу с 76 очками, опережая идущий вторым "Вольфсбург" на 15 очков.

В полуфинале Лиги чемпионов "Бавария" сразится с "Барселоной".