Бавария объявит режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Немецкий регион Бавария второй раз за пандемию коронавируса объявит режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающегося распространения инфекции.

Немецкий регион Бавария второй раз за пандемию коронавируса объявит режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающегося распространения инфекции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил баварский премьер-министр Маркус Зёдер.

Зёдер в воскресенье провел внеочередное заседание правительства Баварии, по итогам которого был сформулирован план из 10 пунктов по борьбе с распространением коронавируса. Согласованные меры вступят в силу после голосования во вторник в местном парламенте и будут действовать до 5 января.

"Всё скомпоновано под заголовком "Остаемся дома". Просто оставаться дома, снижать контакты, избегать их и пытаться не допускать дальнейших заражений. Это общий посыл. Что за 10 пунктов? Первый - мы вновь объявляем чрезвычайное положение", - заявил он на пресс-конференции по итогам заседания правительства.

Власти Баварии объявляют чрезвычайное положение второй раз с начала пандемии. Впервые это было сделано 16 марта, во время первой волны пандемии. По словам Зёдера, основанием для такого решения является как более высокая динамика заболеваемости (более 3 тыс подтвержденных инфицированных за последние сутки), так и загруженность больниц. Благодаря объявлению чрезвычайного положения, по словам премьера, власти смогут лучше справляться с администрированием и финансированием системы здравоохранения, в том числе лучше подготовиться к массовой вакцинации.

Новый план властей также предполагает введение общего запрета на выход на улицу без уважительных причин - работа, посещение клиники, обучение, закупки или семейные дела. При этом в районах, где ситуация наиболее сложная (свыше 200 новых инфицированных на 100 тысяч населения за неделю), будет действовать более жесткое ограничение - полный запрет на появление на улице с 21.00 до 5.00 следующего дня.

При этом на рождественские праздники - с 23 до 26 декабря - будет сделано послабление для групповых встреч. Сейчас действует общее правило, разрешающее такие встречи, если число участников не превышает пять человек (не считая детей) и они представляют два домохозяйства. В рождественские праздники, которые, подчеркнул Зёдер, являются семейными праздниками, можно будет собираться в более широком составе, но при этом такое исключение не будет сделано для Нового года.