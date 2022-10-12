Бастующие нефтяники во Франции проголосовали за продолжение акции

Бастующие нефтяники во Франции проголосовали за продолжение своей промышленной акции

Бастующие нефтяники во Франции проголосовали за продолжение своей акции.

Как передает Report со ссылкой на Би-Би-Си, они гневно отреагировали на заявление правительства об использовании обязательных полномочий, чтобы заставить некоторых из них вернуться к работе.

Забастовка, продолжающаяся третью неделю, привела к закрытию шести из семи нефтеперерабатывающих заводов Франции. В настоящее время сообщается, что почти на трети французских автозаправочных станций не хватает по крайней мере одного вида моторного топлива.

Профсоюзы выступают за повышение заработной платы работникам, которое, по их словам, должно учитывать огромные прибыли, получаемые в настоящее время нефтяными компаниями. Они добиваются повышения заработной платы на 10%.