Баскские сепаратисты сообщили французской полиции местонахождение складов с оружием

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Баскская националистическая организация сепаратистов ЭТА сообщила французской полиции о местонахождении 12 тайных складов оружия на юго-западе Франции.

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, ранее руководство ЭТА объявило, что сегодня в городе Байонна пройдет "церемония разоружения организации". Представители радикальных басков обещают передать полиции свои основные запасы стрелкового оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Напомним, группировка ЭТА ("Страна басков и свобода") была основана в 1959 году. В течение нескольких десятилетий ЭТА выступала за независимость территории проживания басков, включающей земли на севере Испании и юго-западе Франции. В результате терактов, организованных ЭТА, погибли свыше 800 человек.