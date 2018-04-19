Баскская террористическая группировка ЭТА объявит о самороспуске

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Баскская террористическая группировка ЭТА в Испании намерена объявить о своем роспуске в течение первых выходных мая.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в среду канал NTN24.

Как ожидается, 23 апреля посредники в переговорах между правительством Испании и ЭТА проведут пресс-конференцию, на которой объявят детали предстоящей самоликвидации группировки.

Несколькими годами ранее ЭТА объявила о полном и бессрочном перемирии, затем об отказе от вооруженной борьбы, а в 2017 году — об окончательном разоружении.









