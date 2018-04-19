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    Баскская террористическая группировка ЭТА объявит о самороспуске

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Баскская террористическая группировка ЭТА в Испании намерена объявить о своем роспуске в течение первых выходных мая.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в среду канал NTN24.

    Как ожидается, 23 апреля посредники в переговорах между правительством Испании и ЭТА проведут пресс-конференцию, на которой объявят детали предстоящей самоликвидации группировки.

    Несколькими годами ранее ЭТА объявила о полном и бессрочном перемирии, затем об отказе от вооруженной борьбы, а в 2017 году — об окончательном разоружении.





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