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    Башар Джаафари: Сирия не допустит повторения судьбы Ирака и Ливии

    Мы никому не позволим — постоянному или непостоянному члену СБ сделать с нами то, что они сделали с Ираком и Ливией

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ "Сирия не позволит повторить в стране иракского и ливийского сценария разорения и смены власти".

    Как передает Report, об этом заявил постпред страны при ООН Башар Джаафари.

    "Я бы хотел сказать западным странам — ваши угрозы агрессии, маневры, ложь и терроризм никогда не заставят нас, как одного из государств-основателей этой организации, свернуть с пути наших прав и выполнения наших обязательств в соответствии с национальной конституцией и защищать наш суверенитет и территориальную целостность и защищаться от любой агрессии. Мы никому не позволим — постоянному или непостоянному члену СБ сделать с нами то, что они сделали с Ираком и Ливией", - заявил он на заседании СБ ООН.

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