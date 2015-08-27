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    Башар Асад выразил уверенность в поддержке России и Ирана

    Мы испытываем большое доверие к русским, они доказали на протяжении многих десятилетий

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Президент Сирии Башар Асад выразил уверенность, что сохранит в будущем поддержку со стороны традиционных союзников его режима - России и Ирана.

    Асад отверг предположения, что после недавнего соглашения о ядерной программе Ирана Москва и Тегеран могут отказаться от поддержки сирийского режима, чтобы добиться урегулирования в Сирии.

    "Мы испытываем большое доверие к русским, они доказали на протяжении многих десятилетий, что являются искренними друзьями, - сказал Асад. - Русские ничего нам не навязывают. Соглашение может появиться только тогда, когда мы, сами сирийцы, сядем друг с другом за стол переговоров".

    Иран и Россия в прошлом настаивали на том, что Асад должен быть частью переговорного процесса, направленного на урегулирование кризиса в Сирии.

    США с региональными союзниками в лице Саудовской Аравии придерживались мнения, согласно которому Асад должен уйти, чтобы кризис разрешился.

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