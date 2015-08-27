Башар Асад выразил уверенность в поддержке России и Ирана

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Президент Сирии Башар Асад выразил уверенность, что сохранит в будущем поддержку со стороны традиционных союзников его режима - России и Ирана.

Асад отверг предположения, что после недавнего соглашения о ядерной программе Ирана Москва и Тегеран могут отказаться от поддержки сирийского режима, чтобы добиться урегулирования в Сирии.

"Мы испытываем большое доверие к русским, они доказали на протяжении многих десятилетий, что являются искренними друзьями, - сказал Асад. - Русские ничего нам не навязывают. Соглашение может появиться только тогда, когда мы, сами сирийцы, сядем друг с другом за стол переговоров".

Иран и Россия в прошлом настаивали на том, что Асад должен быть частью переговорного процесса, направленного на урегулирование кризиса в Сирии.

США с региональными союзниками в лице Саудовской Аравии придерживались мнения, согласно которому Асад должен уйти, чтобы кризис разрешился.