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Башар Асад утвердил состав нового правительства Сирии

Башар Асад утвердил состав нового правительства Сирии Президент Сирии Башар Асад подписал указ об утверждении нового правительства арабской республики.
Другие страны
10 августа 2021 г. 17:05
Башар Асад утвердил состав нового правительства Сирии

Президент Сирии Башар Асад подписал указ об утверждении нового правительства.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила канцелярия президента в Facebook.

Cогласно документу, правительство возглавил премьер-министр Хусейн Арнус, который с 11 июня исполнял обязанности главы Кабмина после ухода в отставку экс-премьера Имада Хамиса.

Сохранили свои посты вице-премьер и министр обороны Али Айюб, вице-премьер и глава министерства иностранных дел республики Валид Муаллем, а также руководитель министерства внутренних дел Мухаммед Рахмон.

Всего в состав правительства Сирии вошли 29 министров, из них — две женщины. Они руководят министерствами культуры и социальных дел и труда.

19 июля в Сирии прошли выборы в парламент. На них одержала победу коалиция "Национальный прогрессивный фронт", возглавляемая партией действующего президента "Баас". По итогам выборов ей досталось 177 из 250 мест в парламенте.

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Версия на азербайджанском языке Bəşər Əsəd Suriya hökumətinin yeni tərkibini təsdiq edib

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