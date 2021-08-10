Башар Асад утвердил состав нового правительства Сирии

Президент Сирии Башар Асад подписал указ об утверждении нового правительства.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила канцелярия президента в Facebook.
Cогласно документу, правительство возглавил премьер-министр Хусейн Арнус, который с 11 июня исполнял обязанности главы Кабмина после ухода в отставку экс-премьера Имада Хамиса.
Сохранили свои посты вице-премьер и министр обороны Али Айюб, вице-премьер и глава министерства иностранных дел республики Валид Муаллем, а также руководитель министерства внутренних дел Мухаммед Рахмон.
Всего в состав правительства Сирии вошли 29 министров, из них — две женщины. Они руководят министерствами культуры и социальных дел и труда.
19 июля в Сирии прошли выборы в парламент. На них одержала победу коалиция "Национальный прогрессивный фронт", возглавляемая партией действующего президента "Баас". По итогам выборов ей досталось 177 из 250 мест в парламенте.