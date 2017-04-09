Башар Асад: США не смогли достичь цели, атаковав территорию Сирии

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Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ США не смогли добиться желаемых результатов, атаковав военный аэродром в сирийской провинции Хомс.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом президент Сирии Башар Асад заявил в воскресенье в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Хасаном Роухани.

"Асад подчеркнул, что США не смогли достичь цели путем атаки, которая была попыткой поднять моральных дух у поддерживаемых Соединенными Штатами террористических группировок после побед, одержанных над ними сирийской армией", - говорится в заявлении канцелярии президента Сирии, распространенном агентством SANA.

Сирийский лидер также поблагодарил руководство и народ Ирана за постоянное содействие сирийцам в борьбе с террористическими организациями, которые поддерживаются некоторыми западными и региональными государствами.

В свою очередь Роухани подчеркнул, что "американская агрессия на сирийской территории является грубым нарушением суверенитета САР и всех международных законов и конвенций", и добавил, что "Иран выступает на стороне сирийского государства в борьбе терроризмом".