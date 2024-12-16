О нас

Башар Асад сделал первое заявление после эвакуации из Сирии

Башар Асад сделал первое заявление после эвакуации из Сирии Экс-президент Сирии Башар Асад объявил, что оставался в Дамаске вплоть до раннего утра 8 декабря, плана покинуть страну не было.
Другие страны
16 декабря 2024 г. 16:59
Башар Асад сделал первое заявление после эвакуации из Сирии

Экс-президент Сирии Башар Асад объявил, что оставался в Дамаске вплоть до раннего утра 8 декабря, плана покинуть страну не было.

Как передает Report, об этом российские СМИ сообщают со ссылкой на заявление его пресс-службы.

Асад утверждает, что не собирался уходить в отставку и не думал просить убежища в дни наступления вооруженной оппозиции. После проникновения боевиков в Дамаск он направился в сирийскую провинцию Латакия (там расположена российская авиабаза Хмеймим) "в координации с российскими союзниками и с целью дальнейшего наблюдения за боевыми операциями", а вечером вылетел в Россию.

В заявлении он утверждает, что о захвате боевиками столицы узнал после отъезда из Дамаска. Оставаться президентом в стране, захваченной террористами, он посчитал бессмысленным.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bəşər Əsəddən bəyanat: Terrorçuların ələ keçirdiyi ölkədə prezident kimi qalmaq mənasızdır

Самое читаемое

Президент Узбекистана запустил новые энергообъекты стоимостью 3,7 млрд долларов
Президент Узбекистана запустил новые энергообъекты стоимостью 3,7 млрд долларов
13 декабря 2024 г. 18:51
Азеригаз: Прокладка газопровода в село Зар Кяльбаджарского района завершена на 90%
"Азеригаз": Прокладка газопровода в село Зар Кяльбаджарского района завершена на 90%
13 декабря 2024 г. 16:57
СМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
ВидеоСМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
11 декабря 2024 г. 05:51
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
10 декабря 2024 г. 14:13
Британский аналитик: Нормализация отношений между Баку и Ереваном может занять время, но она вполне достижима
Британский аналитик: Нормализация отношений между Баку и Ереваном может занять время, но она вполне достижима
13 декабря 2024 г. 12:24
Жапаров: Кыргызстан выйдет из черного списка и откроет прямые авиарейсы в Европу
Жапаров: Кыргызстан выйдет из "черного списка" и откроет прямые авиарейсы в Европу
11 декабря 2024 г. 14:28
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
Завтра в Баку ожидаются ливни и ветер
12 декабря 2024 г. 13:19
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
12 декабря 2024 г. 22:23
В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег
В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег
15 декабря 2024 г. 12:18
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
11 декабря 2024 г. 00:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi