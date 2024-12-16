Башар Асад сделал первое заявление после эвакуации из Сирии

Экс-президент Сирии Башар Асад объявил, что оставался в Дамаске вплоть до раннего утра 8 декабря, плана покинуть страну не было.

Экс-президент Сирии Башар Асад объявил, что оставался в Дамаске вплоть до раннего утра 8 декабря, плана покинуть страну не было.

Как передает Report, об этом российские СМИ сообщают со ссылкой на заявление его пресс-службы.

Асад утверждает, что не собирался уходить в отставку и не думал просить убежища в дни наступления вооруженной оппозиции. После проникновения боевиков в Дамаск он направился в сирийскую провинцию Латакия (там расположена российская авиабаза Хмеймим) "в координации с российскими союзниками и с целью дальнейшего наблюдения за боевыми операциями", а вечером вылетел в Россию.

В заявлении он утверждает, что о захвате боевиками столицы узнал после отъезда из Дамаска. Оставаться президентом в стране, захваченной террористами, он посчитал бессмысленным.