Башар Асад поздравил Иран с отменой санкций

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ "Начало реализации ядерного соглашения стало большим достижением Ирана и может служить образцом усилий нации по достижению своей цели".

Как передает Report со ссылкой на агентство ИРНА, об этом говорится в поздравлении, которое направил президент Сирии Башар Асад иранскому президенту Хасану Рухани.

"Это большое достижение следует рассматривать в качестве образцовой модели усилий нации по достижению своей цели", - привело агентство слова сирийского президента.

Асад поздравил Рухани с "отменой несправедливых санкций" и пожелал иранскому народу успехов и процветания. Он также поблагодарил Иран за его поддержку Сирии в борьбе с терроризмом и подчеркнул, что "сирийский народ всегда защищал свои законные права".