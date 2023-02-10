Башар Асад: После землетрясения в Сирии сложилась катастрофическая ситуация

В Сирии сложилась критическая ситуация после землетрясения, но власти используют все возможности для восстановления разрушенных районов страны и помощи людям.

В Сирии сложилась критическая ситуация после землетрясения, но власти используют все возможности для восстановления разрушенных районов страны и помощи людям.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент Башар Асад во время посещения места разбора завалов в Алеппо.

"Ситуация в Сирии катастрофическая, но достижения этой страны больше, чем ее возможности. Мы сделаем все возможное для восстановления разрушенных районов и помощи пострадавшим, направим туда все резервы государства", - сказал он.

Он также отметил, что Запад политизирует ситуацию на фоне землетрясения.

"Естественно, что Запад политизирует ситуацию. Что касается гуманизма, то он отсутствовал как в прошлом, так и сейчас", - сказал Асад.

Отметим, что согласно последним данным, в результате землетрясения в стране погибли 3 162 человека.