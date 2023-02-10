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Башар Асад: После землетрясения в Сирии сложилась катастрофическая ситуация

Башар Асад: После землетрясения в Сирии сложилась катастрофическая ситуация В Сирии сложилась критическая ситуация после землетрясения, но власти используют все возможности для восстановления разрушенных районов страны и помощи людям.
Другие страны
10 февраля 2023 г. 15:41
Башар Асад: После землетрясения в Сирии сложилась катастрофическая ситуация

В Сирии сложилась критическая ситуация после землетрясения, но власти используют все возможности для восстановления разрушенных районов страны и помощи людям.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент Башар Асад во время посещения места разбора завалов в Алеппо.

"Ситуация в Сирии катастрофическая, но достижения этой страны больше, чем ее возможности. Мы сделаем все возможное для восстановления разрушенных районов и помощи пострадавшим, направим туда все резервы государства", - сказал он.

Он также отметил, что Запад политизирует ситуацию на фоне землетрясения.

"Естественно, что Запад политизирует ситуацию. Что касается гуманизма, то он отсутствовал как в прошлом, так и сейчас", - сказал Асад.

Отметим, что согласно последним данным, в результате землетрясения в стране погибли 3 162 человека.

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Версия на английском языке Bashar al-Assad: After quake in Syria, catastrophic situation developed

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