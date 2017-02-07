Башар Асад обвинил ЕС и НАТО в поддержке террористов в Сирии

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ ЕС и страны НАТО не могут участвовать в восстановлении Сирии, поддерживая террористов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Башар Асад в интервью бельгийским СМИ, отвечая на вопрос журналистов о роли ЕС и НАТО в восстановлении Сирии.

"Нельзя играть такую роль и одновременно разрушать Сирию. ЕС поддерживает террористов в Сирии с самого начала под разными предлогами", - сказал Б. Асад.

По его словам, ЕС и НАТО поддерживали экстремистские "Джебхат ан-Нусру" и "Исламское государство" с самого начала конфликта.

"Прежде всего они должны занять четкую позицию относительно суверенитета Сирии, прекратить поддерживать террористов. Тогда сирийцы, возможно, могли бы принять участие этих стран в этом вопросе", - добавил Б. Асад.