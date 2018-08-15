Башар Асад объявил амнистию для участников боевых действий в Сирии

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Президент Сирии Башар Асад подписал несколько указов об амнистии для различных категорий граждан, в том числе участвовавших в боевых действиях в стране. Как рассказал министр муниципального управления и экологии Сирийской Арабской Республики Хусейн Махлюф, решение было принято для «скорейшего восстановления мира в стране», передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

«Процедура урегулирования этого вопроса носит индивидуальный характер и зависит от степени участия в боевых действиях каждого конкретного сирийского гражданина, в том числе — объявленного по разным причинам в розыск»,— сказал господин Махлюф на заседании межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии. Также он заявил, что гражданам, вернувшимся на родину, будет предоставлена отсрочка от службы в армии на один год.

Ранее правительство Сирии одобрило создание межведомственного комитета, который будет координировать процесс возвращения беженцев на родину. Число сирийских беженцев составляет почти 6,7 млн человек, большая часть из них находится в соседних с Сирией странах: 3,5 млн в Турции, более миллиона в Ливане и около миллиона в Иордании, остальная часть в основном в Европе.