Башар Асад: Любое вмешательство в дела Сирии нарушит стабильность в регионе

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ "Любое вмешательство в дела Сирии нарушит стабильность в регионе".

Как сообщает Report со ссылкой на CNNTurk, об этом на совместной с советником верховного лидера Ирана Алиакпером Вилаяти пресс-конференции заявил глава сирийского режима Башар Асад, комментируя возможную атаку США, Великобритании и Франции.

"С каждой новой нашей победой возрастает и голос некоторых западных стран. Усиливается их деятельность в направлении изменения хода событий. Эти голоса или какое-либо иное вмешательство ставят под угрозу мир и безопасность во всем мире. Это послужит лишь нарушению стабильности в регионе", - отметил Б.Асад.

Комментируя информацию об использовании химического оружия в Восточной Гуте, А.Вилаяти заявил: "Это – ложь, распространенная после освобождения силами правительства Сирии (режимом Башара Асада - Report) Восточной Гуты".

Напомним, что 8 апреля в районе Дума провинции Восточная Гута было применено химическое оружие. В результате применения химического оружия погибли 75 человек, отравления получили более 1000 человек. Сообщается, что больше всех пострадали младенцы и маленькие дети.

Западные страны во главе с США обвинили во всем режим Башара Асада. Дональд Трамп заявил, что эта воздушная атака не останется без ответа.