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Башар Асад и его жена вылечились от COVID-19

Башар Асад и его жена вылечились от COVID-19 У президента Сирии Башара Асада и его жены Асмы закончился карантин из-за COVID-19
Другие страны
30 марта 2021 г. 11:49
Башар Асад и его жена вылечились от COVID-19

У президента Сирии Башара Асада и его жены Асмы закончился карантин из-за COVID-19. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Б. Асада.

"После окончания периода изоляции по состоянию здоровья, исчезновения симптомов COVID-19 и получения отрицательного анализа ПЦР президент Башар Асад и его супруга Асма Асад возвращаются к работе", — говорится в сообщении.

О том, что президент Сирии и его супруга заразились коронавирусом, стало известно 8 марта. Сообщалось, что они переносят заболевание в легкой форме и продолжают заниматься работой во время карантина.

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Версия на азербайджанском языке Bəşşar Əsəd və həyat yoldaşı koronavirusdan sağalıb

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