​Башар Асад: Дамаск не готов к диалогу с Западом, который поддерживает террористов в Сирии

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ "Официальный Дамаск открыт к любому конструктивному диалогу с зарубежными столицами, однако дискуссия с западными правительствами невозможна, пока те прямо поддерживают действующих в Сирии террористов".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такую позицию высказал президент САР Башар Асад в интервью французскому телеканалу "Франс-2".

Как подчеркнул сирийский лидер, для того чтобы говорить о предметной дискуссии, западные страны сперва "должны убедить, что не поддерживают вооруженные группировки в Сирии и что они не причастны к кровопролитию" в этой ближневосточной стране.

"Это они ошиблись относительно Сирии - мы не убили ни одного француза, ни одного европейца, мы не были террористами в ваших странах", - указал Асад.

По словам главы САР, его правительство готово в целом "к любому диалогу, учитывая, что он будет строиться в интересах сирийских граждан".

"Мы заинтересованы в диалоге с кем угодно, - сказал он. - Но как можно вступать в диалог с правительством, которое поддерживает терроризм в нашей стране? И для чего? Если они изменят свою политику, мы будем готовы вести диалог".