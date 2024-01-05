Баржа с азотными удобрениями врезалась в мост в Сербии и затонула в водах Дуная

Баржа под флагом ФРГ с тысячей тонн азотных удобрений врезалась в мост на границе Сербии и Хорватии и затонула в водах Дуная.

Баржа под флагом ФРГ с тысячей тонн азотных удобрений врезалась в мост на границе Сербии и Хорватии и затонула в водах Дуная.

Как передает Report, об этом сообщило Радио и телевидение Сербии.

Буксир Antonia толкал по Дунаю две баржи с азотными удобрениями из города Линц в Австрии в сербское Смедерево. Одна баржа ударила в опору моста близ сербского города Бачка-Паланка на речной границе с Хорватией.

"В результате столкновения с мостом на барже Lola 5 образовалась пробоина, и она затонула, пострадавших нет. Движение по мосту приостановлено. Буксир Antonia находится в речном порту Бачка-Паланка", - заявил национальному ТВ замминистра строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Предраг Петрович.

На месте происшествия работают полиция, прокуратура, экологическая инспекция, взяты пробы воды. Устанавливается ущерб, нанесенный мосту и опасность для окружающей среды.