​Барзани заявил о грядущем создании Курдистана

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Лидер иракских курдов Масуд Барзани заявил в среду в Вашингтоне о грядущей независимости Иракского Курдистана, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Белый дом обошел этот вопрос стороной, призвав Барзани сотрудничать с центральным правительством Ирака.

"Не могу подтвердить, будет ли это в будущем году или когда-либо еще, но независимость Курдистана приближается", - заявил Барзани, выступая в Атлантическом совете.

По его словам, планируется провести референдум по этому вопросу, "когда улучшится ситуация с безопасностью, когда битва с "Исламским государством" завершится".

Вице-президент США Джо Байден, встречавшийся с Барзани в среду, призвал Барзани сотрудничать с центральными властями, не упомянув о возможности независимости.