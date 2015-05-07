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    ​Барзани заявил о грядущем создании Курдистана

    Барзани: Независимость Курдистана приближается

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Лидер иракских курдов Масуд Барзани заявил в среду в Вашингтоне о грядущей независимости Иракского Курдистана, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Белый дом обошел этот вопрос стороной, призвав Барзани сотрудничать с центральным правительством Ирака.

    "Не могу подтвердить, будет ли это в будущем году или когда-либо еще, но независимость Курдистана приближается", - заявил Барзани, выступая в Атлантическом совете.

    По его словам, планируется провести референдум по этому вопросу, "когда улучшится ситуация с безопасностью, когда битва с "Исламским государством" завершится".

    Вице-президент США Джо Байден, встречавшийся с Барзани в среду, призвал Барзани сотрудничать с центральными властями, не упомянув о возможности независимости.

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