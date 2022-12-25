"Барселона" назвала шесть "неприкосновенных" футболистов клуба

Испанская "Барселона" определилась со списком футболистов, которых точно не намерена продавать в ближайшие трансферные окна.
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Также "Барселона" не планирует расставаться с полузащитником Френки де Йонгом. Отмечается, что главный тренер сине-гранатовых Хави в восторге от нидерландца, и после ухода Серджи Бускетса он будет играть важную роль в центре поля.
Экономическое положение «Барселоны» и особенно трудности, с которыми клуб сталкивается при соблюдении финансового фэйр-плей, в дополнение к обязательному сокращению фонда зарплат, могут спровоцировать уход одного из важных футболистов следующим летом. Однако вышеперечисленные футболисты точно останутся в клубе.
«Барселона» после 14 туров набрала 37 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Идущий вторым мадридский «Реал» отстает на два балла.