"Барселона" назвала шесть "неприкосновенных" футболистов клуба

Испанская "Барселона" определилась со списком футболистов, которых точно не намерена продавать в ближайшие трансферные окна.

Испанская "Барселона" определилась со списком футболистов, которых точно не намерена продавать в ближайшие трансферные окна.

Как сообщает Report , об этом сообщает Sport.es. В него вошли защитники Рональд Араухо и Жюль Кунде, хавбеки Педри и Гави, а также форварды Ансу Фати и Роберт Левандовски.

Также "Барселона" не планирует расставаться с полузащитником Френки де Йонгом. Отмечается, что главный тренер сине-гранатовых Хави в восторге от нидерландца, и после ухода Серджи Бускетса он будет играть важную роль в центре поля.

Экономическое положение «Барселоны» и особенно трудности, с которыми клуб сталкивается при соблюдении финансового фэйр-плей, в дополнение к обязательному сокращению фонда зарплат, могут спровоцировать уход одного из важных футболистов следующим летом. Однако вышеперечисленные футболисты точно останутся в клубе.

«Барселона» после 14 туров набрала 37 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Идущий вторым мадридский «Реал» отстает на два балла.