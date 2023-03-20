Барселона может остаться без водопроводной воды

Барселона может остаться без водопроводной воды из-за большого количества гниющей рыбы в водохранилище Сау.

Барселона может остаться без водопроводной воды из-за большого количества гниющей рыбы в водохранилище Сау.

Как передает Report , об этом сообщает издание El Pais.

По его сведениям, власти испанской Каталонии объявили специальное мероприятие по вылову рыбы из водохранилища. Коммунальщикам предстоит выловить тонны рыбы.

Такое количество рыбы при обмелении реки, которая формирует водохранилище, просто погибнет от недостатка кислорода. Мертвые туши попадут в водохранилище и начнут гнить, загрязняя водoпроводную воду Барселоны.

Данное обстоятельство вызвано глобальной засухой в регионе.

Издание напоминает, что из-за засухи в прошлом году на полпути между Барселоной и Пиренеями из болота появилась колокольня. Это были останки селения Сан-Роман-де-Сау в романском стиле. После строительства плотины в 1962 году оно было затоплено и уже никто не думал, что его можно будет увидеть.