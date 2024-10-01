Барнье признал, что Франция не справляется с контролем за иммиграцией

Франция нуждается в новой политике контроля за иммиграцией.
Как передает Report, об этом заявил премьер-министр республики Мишель Барнье в ходе выступления с программной речью в Национальном собрании (нижней палате парламента), которое транслировалось на сайте парламента.
"Нам нужна политика контроля за иммиграцией. Мы больше не можем удовлетворительно проводить нынешнюю миграционную политику", - сказал он.
По словам премьера, необходимо, в частности, в порядке исключения продлевать срок содержания под стражей нелегальных мигрантов.
Глава правительства также отметил, что Франция намерена периодически вводить контроль на своих границах.
"Франция продолжит вводить контроль на государственных границах в соответствии с европейскими регламентами", - сказал он. Барнье привел в пример Германию, которая недавно приняла аналогичные меры.