Барнье: ЕC и Великобритания не смогут заключить соглашение по Brexit

Евросоюз и Великобритания, вероятно, не смогут заключить соглашение об отношениях после выхода Соединенного королевства из состава сообщества (Brexit)

Евросоюз и Великобритания, вероятно, не смогут заключить соглашение об отношениях после выхода Соединенного королевства из состава сообщества (Brexit).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции по итогам 7-го раунда переговоров.

"В целом Евросоюз и Великобритания, вероятно, не смогут заключить соглашение. Я уже не понимаю, почему мы продолжаем тратить время [на эти переговоры] при таком отношении британской стороны, - заявил он. - Я озабочен и огорчен этой ситуацией".

Между тем, по словам Барнье, переговоры с Великобританией будут продолжаться - следующий раунд состоится с 7 по 11 сентября в Лондоне.

Барнье обвинил британскую делегацию в выдвижении многочисленных требований, лишенных логики. В качестве примера он отметил, что, например, Великобритания претендует на сохранение доступа к европейскому рынку транспортных перевозок, отказываясь от выполнения принятых в ЕС транспортных норм. "Однако это Великобритания проголосовала за выход из ЕС, это не Евросоюз лишает ее доступа к европейскому рынку", - подчеркнул он.