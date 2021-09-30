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Барбадос вышел из-под власти британской короны

Барбадос вышел из-под власти британской короны Барбадос выходит из-под власти британской короны, правительство и оппозиция согласовали кандидатуру на пост первого президента будущей республики - эту должность 30 ноября займет генерал-губернатор острова Сандра Мейсон.
Другие страны
30 сентября 2021 г. 20:15
Барбадос вышел из-под власти британской короны

Барбадос выходит из-под власти британской короны, правительство и оппозиция согласовали кандидатуру на пост первого президента будущей республики - эту должность 30 ноября займет генерал-губернатор острова Сандра Мейсон.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила премьер-министр Миа Мотли.

"Мы намерены после утверждения законодательства номинировать её превосходительство действующую генерал-губернатора Сандру Мейсон. Мы верим, что это подходящая кандидатура на пост первого президента", - заявила Мотли, выступая в парламенте, запись её выступления опубликована в блоге издания Kevz Politics в Twitter.

Накануне парламент страны единогласно проголосовал за внесение поправок в конституцию, позволяющих получить независимость от британской короны. Переход Барбадоса к парламентской республике должен завершиться 30 ноября текущего года с приведением к присяге президента, после чего будет принята новая конституция. Правительство Барбадоса объявило о проведении широких консультаций с гражданами по вопросу новой конституции, которые завершатся к этой дате.

Кандидатура Мейсон на пост президента Барбадоса была согласована с оппозицией и будет представлена для голосования в парламенте. Для её утверждения необходимо одобрение двумя третями голосов в обеих палатах.

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