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Барбадос становится республикой и выходит из-под власти британской короны

Барбадос становится республикой и выходит из-под власти британской короны Карибское островное государство Барбадос официально стало республикой. В должность также вступила избранная в октябре президент страны Сандра Мэйсон, королева Великобритании Елизавета II больше не будет являться главой карибского государства.
Другие страны
30 ноября 2021 г. 08:41
Барбадос становится республикой и выходит из-под власти британской короны

Карибское островное государство Барбадос официально стало республикой. В должность также вступила избранная в октябре президент страны Сандра Мэйсон, королева Великобритании Елизавета II больше не будет являться главой карибского государства.

Как передает Report, трансляция торжественной церемонии велась на сайте правительства Барбадоса.

Гостем церемонии был наследник британского престола принц Уэльский Чарльз, который прилетел на Барбадос в воскресенье. На площади Национальных героев в столице Барбадоса Бриджтауне был спущен штандарт королевы.

"Клянусь быть верной Барбадосу, в соответствии с законом буду честно служить Барбадосу на посту президента. Да поможет мне бог", - сказала Мэйсон во время своей инаугурационной речи, после которой над площадью был поднят штандарт президента республики. После официального вступления в должность главы государства в центре Бриджтауна прошел военный парад, который транслировался на всех каналах местного телевидения, а также на установленных в разных точках города экранах. Власти призвали граждан страны во время празднований провозглашения республики и 55-й годовщины объявления независимости соблюдать социальную дистанцию для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В конце сентября Палата собрания (нижняя палата парламента) Барбадоса единогласно поддержала поправки в конституцию, по которым королева Великобритании Елизавета II больше не будет являться главой карибской страны. В октябре парламентарии избрали на пост президента страны 72-летнюю Сандру Мэйсон, которая являлась генерал-губернатором острова с 2018 года.

Барбадос - независимое государство в составе Содружества, возглавляемого Великобританией. Остров останется в составе объединения и после провозглашения республики. Барбадос расположен в восточной части Карибского бассейна, на острове проживают более 287 тыс. человек. Страна получила независимость 30 ноября 1966 года.

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