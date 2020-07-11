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Report Georgia

Барбадос предложил работающим удаленно иностранцам переехать на остров на год

Барбадос предложил работающим удаленно иностранцам переехать на остров на год Власти Барбадоса придумали новый способ привлечь туристов после пандемии.
Другие страны
11 июля 2020 г. 10:00
Барбадос предложил работающим удаленно иностранцам переехать на остров на год

Власти Барбадоса, стремящиеся снова привлечь туристов после пандемии, собираются ввести новую программу для работающих дистанционно иностранцев, сообщает Report cо ссылкой на Forbes.ru.

По словам премьер-министра Мии Моттли, правительство хочет разрешить таким туристам безвыездно оставаться на острове 12 месяцев, в течение которых они смогут работать удаленно на свои компании. "Вы не обязаны работать в Европе, США или Латинской Америке, если можете приехать сюда и работать по несколько месяцев подряд", — заявила премьер-министр.

Она добавила, что новая программа позволит людям работать за границей и не оставаться в странах, где они сейчас находятся. 

Туризм напрямую составляет 12% ВВП Барбадоса, а косвенно — 40% экономической активности страны.

По данным, собранным Университетом Джонса Хопкинса, на Барбадосе было зарегистрировано 98 случаев коронавируса. От инфекции умерли семь человек. Сейчас власти сняли некоторые ограничения, в том числе отменили комендантский час. При этом в стране сохраняется требование по соблюдению социальной дистанции. 

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