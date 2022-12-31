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Барбадос намерен получить компенсацию от актера Камбербэтча

Барбадос намерен получить компенсацию от актера Камбербэтча Семье голливудского актера Бенедикта Камбербэтча, вероятно, потребуется выплатить компенсацию Барбадосу за «грехи» родственников, которые в 18-19 веках владели плантацией рабов на острове.
Другие страны
31 декабря 2022 г. 11:28
Барбадос намерен получить компенсацию от актера Камбербэтча

Семье голливудского актера Бенедикта Камбербэтча, вероятно, потребуется выплатить компенсацию Барбадосу за «грехи» родственников, которые в 18-19 веках владели плантацией рабов на острове.

Как передает Report со ссылкой на gazeta.ru, об этом сообщает Daily Mail.

Плантация была домом для 250 рабов, пока рабство не отменили через 100 лет

Когда плантация была вынуждена закрыться, семье Камбербэтча выдали 6 тыс. фунтов стерлингов в качестве компенсации.

Теперь семья актера, у которой была собственная плантация на Барбадосе, может быть вынуждена выплатить деньги в качестве репараций.

Правительство Барбадоса в настоящее время находится в процессе борьбы за то, чтобы предки семей-рабовладельцев выплатили репарации.

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