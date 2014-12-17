​Барак Обама утвердил бюджет на следующий год

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама подписал проект федерального бюджета на 2015 финансовый год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "BBC". В конце прошлой недели на своем заседании сенат в спешном порядке утвердил проект бюджета в 1.1 трлн. долларов. На военные цели в бюджете предусмотрено 580 млрд. долларов.

Часть этих средств будет выделена для военных операций США в Афганистане, Ираке и Сирии, а также нанесения авиаударов по позициям ИГИЛ.