​Барак Обама подписал закон о санкциях против России

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама подписал законопроект "Акт о поддержке свободы Украины", позволяющий ему вводить новые санкции против России.

Как передает Report, при этом глава Белого дома уточнил, что в настоящее время о дополнительных ограничениях речь не идет.

Обама сообщил, что в ближайшее время США намерены активно работать вместе с европейскими союзниками для усовершенствовании нынешних санкций против России.

Вместе с тем Обама отметил, что США заинтересованы в экономическом росте и стабильности в России. Как отметил глава Белого дома, в случае "необходимых шагов" со стороны Москвы санкционный режим может быть свернут.

"Акт о поддержке свободы Украины – 2014" был одобрен американским Конгрессом на минувшей неделе. Документ предоставляет право американскому президенту вводить новые ограничительные меры в отношении России, а также предполагает оказание военной помощи Украине.