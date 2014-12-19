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    ​Барак Обама подписал закон о санкциях против России

    Глава Белого дома уточнил, что в настоящее время о дополнительных ограничениях речь не идет

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама подписал законопроект "Акт о поддержке свободы Украины", позволяющий ему вводить новые санкции против России. 

    Как передает Report, при этом глава Белого дома уточнил, что в настоящее время о дополнительных ограничениях речь не идет.

    Обама сообщил, что в ближайшее время США намерены активно работать вместе с европейскими союзниками для усовершенствовании нынешних санкций против России.

    Вместе с тем Обама отметил, что США заинтересованы в экономическом росте и стабильности в России. Как отметил глава Белого дома, в случае "необходимых шагов" со стороны Москвы санкционный режим может быть свернут.

    "Акт о поддержке свободы Украины – 2014" был одобрен американским Конгрессом на минувшей неделе. Документ предоставляет право американскому президенту вводить новые ограничительные меры в отношении России, а также предполагает оказание военной помощи Украине.

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